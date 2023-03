Manutenção em plataformas elevadas de ônibus é realizada em Manaus

Redação AM POST*

Reinstalação dos bancos, reforço na iluminação e demais serviços são algumas das ações realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nas plataformas elevadas de paradas de ônibus da capital.

Nesta sexta-feira, 3/3, o vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, acompanhado de técnicos do órgão visitaram plataformas na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, e acompanharam a instalação de lâmpadas nos locais, visando oferecer maior segurança aos usuários de transporte público da cidade. A substituição das lâmpadas é realizada pela ManausLuz, por determinação da Unidade Gestora Municipal de Energia Elétrica (UGPM-Energia).

“Hoje, estamos tratando da melhoria da iluminação nas plataformas do corredor da Constantino Nery. As medidas continuam ainda pelo prolongamento da Torquato Tapajós e seguem por todos os corredores do transporte público de Manaus, como nos determinou o prefeito David Almeida”, ressaltou o vice-presidente de Transporte do IMMU, acrescentando que as próximas etapas de melhorias incluem a reinstalação de bancos para oferecer maior conforto à população.

O diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira, afirmou que o trabalho é realizado cotidianamente em outras áreas da cidade. “Uma das dificuldades que encontramos para manter os serviços de iluminação são os constantes furtos que ocorrem em áreas públicas. Para sanar estes problemas de falta de iluminação, estendemos nossos laços com outros órgãos como o IMMU”, disse.

A estudante de Radiologia, Marcia Souza, 37 anos, elogiou a medida. “Fiquei surpresa com o serviço. Vai ficar muito melhor com a instalação de bancos e maior iluminação. Acho que vai melhorar a segurança também porque a iluminação inibe a ação de ladrões”, destacou.