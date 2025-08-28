A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Manutenção programada deixa cinco bairros sem energia em Manaus nesta sexta (29)

A concessionária destaca que as interrupções são essenciais para garantir a segurança

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 10:11 - Atualizado em 28/08/2025 às 10:12

Ver resumo
Oito bairros ficarão sem energia nesta quarta-feira em Manaus

Foto: Divulgação/Amazonas Energia

Notícias de Manaus – A Amazonas Energia informou que realizará desligamentos programados de energia em Manaus na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, como parte do cronograma de manutenção e melhoria da rede elétrica. A concessionária destaca que as interrupções são essenciais para garantir a confiabilidade e segurança no fornecimento de energia à população.

PUBLICIDADE

Leia mais: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

Os desligamentos estão programados de acordo com o fuso horário de cada município e podem ser cancelados caso surjam imprevistos que impeçam a realização dos serviços. A empresa reforça que a comunicação prévia é feita com, no mínimo, 72 horas de antecedência, em conformidade com a legislação vigente.

PUBLICIDADE

Confira os horários e locais dos desligamentos em Manaus:

  • Jorge Teixeira: Rua Martinho Lutero / Rua Galileu / Rua Charles Darwin, das 07h30 às 17h00.
  • Colônia Terra Nova: Rua Arapongas e adjacências, das 08h30 às 15h00.
  • Rural – Ramal São Sebastião com Ramal da Cooperativa: Acesso pelo Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00.
  • Rural – Ramal Jacaré com Ramal do Buriti: Acesso pelo Ramal da Cooperativa com Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00.
  • Cidade de Deus: Rua P, acesso pela Rua Padre João Ribeiro e adjacências, das 09h00 às 16h30.

A concessionária orienta os clientes a programarem o uso de equipamentos elétricos e se manterem informados sobre possíveis alterações nos horários. Para mais informações sobre desligamentos programados e serviços oferecidos, a Amazonas Energia disponibiliza canais de atendimento pelo 0800 701 3001 e suas redes sociais.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Amazonas ultrapassa 4,3 milhões de habitantes, aponta IBGE

Os dados registram um aumento de 40.407 pessoas em relação ao levantamento anterior, representando um crescimento de 0,94%.

há 18 minutos

Amazonas

Pai morre em acidente de trânsito enquanto levava filho para a faculdade no Amazonas

Amarildo da Silva Pinto, 58, levava filho quando moto em alta velocidade atravessou sinal vermelho.

há 33 minutos

Manaus

Estudo aponta que Manaus precisa de R$ 133 milhões para prevenir desastres em áreas de risco

Os principais tipos de risco identificados são deslizamentos e erosões, seguidos por enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas.

há 33 minutos

Brasil

PCC esconde R$ 30 bilhões em fundos de investimento na Faria Lima; esquema é alvo de megaoperação

Investigação aponta R$ 8,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema.

há 34 minutos

Polícia

Pastor mototaxista é preso suspeito de estuprar duas mulheres em Manacapuru

Marcos Avelino Lima, de 45 anos, é suspeito de atacar duas mulheres em momentos distintos na cidade próxima a Manaus.

há 53 minutos