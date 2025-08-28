Manutenção programada deixa cinco bairros sem energia em Manaus nesta sexta (29)

Notícias de Manaus – A Amazonas Energia informou que realizará desligamentos programados de energia em Manaus na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, como parte do cronograma de manutenção e melhoria da rede elétrica. A concessionária destaca que as interrupções são essenciais para garantir a confiabilidade e segurança no fornecimento de energia à população.

Os desligamentos estão programados de acordo com o fuso horário de cada município e podem ser cancelados caso surjam imprevistos que impeçam a realização dos serviços. A empresa reforça que a comunicação prévia é feita com, no mínimo, 72 horas de antecedência, em conformidade com a legislação vigente.

Confira os horários e locais dos desligamentos em Manaus:

Jorge Teixeira : Rua Martinho Lutero / Rua Galileu / Rua Charles Darwin, das 07h30 às 17h00.

: Rua Martinho Lutero / Rua Galileu / Rua Charles Darwin, das 07h30 às 17h00. Colônia Terra Nova : Rua Arapongas e adjacências, das 08h30 às 15h00.

: Rua Arapongas e adjacências, das 08h30 às 15h00. Rural – Ramal São Sebastião com Ramal da Cooperativa : Acesso pelo Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00.

: Acesso pelo Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00. Rural – Ramal Jacaré com Ramal do Buriti : Acesso pelo Ramal da Cooperativa com Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00.

: Acesso pelo Ramal da Cooperativa com Ramal do Pau Rosa, BR-174, KM 21 e adjacências, das 09h00 às 16h00. Cidade de Deus: Rua P, acesso pela Rua Padre João Ribeiro e adjacências, das 09h00 às 16h30.

A concessionária orienta os clientes a programarem o uso de equipamentos elétricos e se manterem informados sobre possíveis alterações nos horários. Para mais informações sobre desligamentos programados e serviços oferecidos, a Amazonas Energia disponibiliza canais de atendimento pelo 0800 701 3001 e suas redes sociais.