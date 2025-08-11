A notícia que atravessa o Brasil!

Manutenção programada vai deixar diversos bairros de Manaus sem energia elétrica; confira a lista

Serviços serão realizados em diversas áreas da cidade no dia 12 de agosto com interrupções previstas entre 8h05 e 17h

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 08:59

falta de energia Manaus

(Foto: Divulgação)

Notícias de Manaus – A Amazonas Energia comunicou desligamentos programados para o próximo dia 12 de agosto em várias localidades de Manaus, com o objetivo de realizar melhorias e manutenções na rede elétrica, garantindo a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia.

As interrupções ocorrerão conforme o seguinte cronograma:

Bairro Raiz: Rua Tenente Jurandir e adjacências, das 8h30 às 16h00

Área Rural: Ramal das Flores com Ramal Bom Destino, acesso pelo Ramal da Cooperativa com Ramal do Pau Rosa, BR-174, Km 21, e adjacências, das 9h00 às 16h00

Bairro Coroado: Avenida Cosme Ferreira, lado oposto à INTEC e lado oposto ao Estádio Carlos Zamith, em frente à loja Veículos Barão Vidal e adjacências, das 9h00 às 16h00

Área Rural: Ramal do D.N.O.R (acesso ao Ramal Cueiras), BR-174, Km 15, e adjacências, das 9h00 às 16h00

Bairro Parque Dez: Rua Maria Callas, esquina com Rua 20 e adjacências, das 9h00 às 12h00

Bairro Flores: Rua Paul Adam com Rua Giacomo Puccini e adjacências, das 9h00 às 11h30

Bairro Monte das Oliveiras: Avenida José Henrique Bentes Rodrigues e adjacências, das 8h05 às 17h00

Bairro Flores: Avenida Nilton Lins, próximo à Igreja Presbiteriana do Brasil e adjacências, das 13h00 às 16h30

Bairro Parque Dez: Rua N, Conjunto Eldorado e adjacências, das 13h30 às 16h30

A empresa reforça que os avisos são feitos com no mínimo 72 horas de antecedência, conforme determina a legislação, e que eventuais cancelamentos poderão ocorrer caso surjam imprevistos. Os horários indicados seguem o fuso local de Manaus.

Moradores das áreas abrangidas devem se preparar para as interrupções temporárias no fornecimento de energia, que são essenciais para a manutenção da segurança e eficiência do sistema elétrico da região.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

