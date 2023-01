Marcelo Ramos é questionado sobre caso com mulher de ex-prefeito e bloqueia comentários em seus posts no Instagram

Redação AM POST*

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD) limitou comentários em suas publicações no Instagram após viralizar nas redes sociais foto dele em momento íntimo com uma loira misteriosa, que não é sua esposa Juliana Maranhão. Talita Dias Moraes da Costa, esposa do ex-prefeito de Coari, Rodrigo Alves da Costa, foi apontada como sendo o novo affair do político.

Na imagem o ex-parlamentar aparece aos beijos dentro de um carro. Até o momento não há confirmação de que o político terminou seu atual relacionamento.

O post mais recente publicado por Marcelo, até o fechamento desta matéria, foi um vídeo do presidente Lula (PT) subindo rampa do Palácio do Planalto em sua posse neste domingo (1º). “E não é que o presidente Lula subiu a rampa! Viva o povo brasileiro!”, escreveu ele na legenda do vídeo.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores ainda conseguiram questionar, antes do bloqueio, sobre a polêmica com a esposa do ex-prefeito de Coari.

“O CARA TRAI A PRÓPRIA ESPOSA E PEGA A ESPOSA DOS OUTROS, QUEM DIRÁ UM PAÍS INTEIRO…😂😂😂 (Tem dinheiro, dá pra fazer… ‘Tem dinheiro dá pra trair'”, escreveu um seguidor do político.

“Quem quer falar com Vossa Senhoria é um prefeito ai”, disse outro.