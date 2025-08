Marcelo Ramos se manifesta após ser acusado de denunciar Sargento Salazar para Alexandre de Moraes; veja o que ele disse

Notícias de Manaus – O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) negou que tenha encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o vídeo com o discurso do vereador Sargento Salazar (PL) durante a manifestação “Fora Lula e Moraes”, realizada no último domingo (3), em Manaus. Em cima do palanque, Salazar referiu-se a Moraes com termos como “leproso” e “cabeça de ovo”. “Contem comigo, meus amigos, que vai ser daquele jeitão. E pau naquele cabeça de ovo, aquele leproso”, declarou durante o evento que reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital amazonense.

PUBLICIDADE

A declaração foi amplamente repercutida em páginas bolsonaristas, que atribuíram a Marcelo Ramos o suposto envio do vídeo ao ministro do STF. O ex-parlamentar, no entanto, desmentiu a versão e afirmou que sequer acompanha as falas do vereador.

PUBLICIDADE

“Quero dizer que não assisto às falas do vereador Salazar, que não tenho nenhum interesse pelo que ele diz, e que não tenho tempo para usar cuidando das críticas que o vereador faz”, disse Marcelo Ramos. “Respeito o vereador Salazar como um representante legítimo, eleito pelo povo da cidade de Manaus, mas não tenho nenhum interesse no que ele fala. […] Ainda que eu discorde radicalmente do que o vereador falou eu defendo o direito dele de falar”.

Ramos também usou o momento para destacar que seu relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes tem objetivos institucionais e voltados para os interesses do Amazonas. Segundo ele, sua atuação junto ao STF visa defender temas como a Zona Franca de Manaus e os recursos destinados ao desenvolvimento regional.

PUBLICIDADE

“A minha amizade, o meu relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes, eu uso, por exemplo, quando o ex-ministro Paulo Guedes zerou o IPI e inviabilizou a Zona Franca de Manaus […] para defender os empregos dos amazonenses, para defender os recursos destinados ao interior do Estado, para defender os recursos destinados à Universidade do Estado do Amazonas”, completou o ex-deputado.

Após a repercussão do caso Marcelo Ramos disse que ligou para o vereador Sargento Salazar e deixou claro que suas relações em Brasília não existem para atacar ninguém. “Jamais gastaria meu tempo para tentar patrulhar a fala de ninguém. Eu tenho mais o que fazer“, disse.