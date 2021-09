Marcos Rotta dá entrada em hospital para fazer cirurgia de hérnia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A prefeitura de Manaus, informou por meio de nota, que o vice-prefeito Marcos Rotta, foi submetido à uma cirurgia de hérnia na manhã desta quinta-feira (30), no Hospital Check Up, na Avenida Paraíba, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Rotta apresentou dores leves causadas pela hérnia e foi submetido à uma cirurgia.

Leia a nota na íntegra:

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, deu entrada na manhã desta quinta-feira, 30/9, no hospital Check Up, com leves dores causadas por um problema de hérnia, que já era acompanhado pela sua equipe médica.

Com o desconforto, a equipe médica do hospital optou pela cirurgia nesta manhã. Mais informações do quadro de saúde do vice-prefeito serão divulgadas assim que o boletim sobre o quadro clínico for liberado