Maria do Carmo defende mudança e independência no Amazonas neste 7 de Setembro

Notícias de Manaus – Neste 7 de Setembro, data em que o Brasil celebra sua Independência, a pré-candidata ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL-AM), aproveitou a ocasião para refletir sobre os rumos do país e do Estado. Em suas palavras, o momento pede uma análise crítica: “Onde está a nossa independência hoje em dia?”, questionou.

Segundo a pré-candidata, o Brasil vive um cenário de perseguição política contra aqueles que pensam diferente, algo que, na visão dela, remete a práticas de países comunistas e autoritários. “Temos um governo fraco e incapaz. Temos um STF que, antes de julgar, já condena”, declarou.

Em sua fala, Maria do Carmo também ressaltou a importância da independência financeira como caminho para transformar vidas. Relembrando sua trajetória, contou que começou a trabalhar cedo: deu aulas, vendeu brigadeiros e frango, foi funcionária no Distrito Industrial e, com esforço, alcançou êxito como empresária. Hoje, é responsável por empreendimentos como a Fametro e o Hotel Tropical, que, juntos, geram cerca de cinco mil empregos. “Tenho a oportunidade de garantir a independência de muita gente que luta diariamente para sustentar suas famílias”, destacou.

Ao falar sobre o futuro do Amazonas, resumiu a independência em uma única palavra: mudança. Para ela, esse processo não virá com os mesmos políticos de sempre, que tiveram oportunidades e as desperdiçaram com corrupção, escândalos e má gestão. “Minha pré-candidatura nasceu e cresce de forma independente”, concluiu, reforçando seu compromisso em oferecer uma nova alternativa para o eleitor amazonense.