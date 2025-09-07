A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Maria do Carmo defende mudança e independência no Amazonas neste 7 de Setembro

Pré-candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo (PL-AM) associa independência à mudança política e financeira, defendendo renovação no cenário estadual.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 10:25

Ver resumo

Notícias de Manaus – Neste 7 de Setembro, data em que o Brasil celebra sua Independência, a pré-candidata ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL-AM), aproveitou a ocasião para refletir sobre os rumos do país e do Estado. Em suas palavras, o momento pede uma análise crítica: “Onde está a nossa independência hoje em dia?”, questionou.

PUBLICIDADE

Segundo a pré-candidata, o Brasil vive um cenário de perseguição política contra aqueles que pensam diferente, algo que, na visão dela, remete a práticas de países comunistas e autoritários. “Temos um governo fraco e incapaz. Temos um STF que, antes de julgar, já condena”, declarou.

Em sua fala, Maria do Carmo também ressaltou a importância da independência financeira como caminho para transformar vidas. Relembrando sua trajetória, contou que começou a trabalhar cedo: deu aulas, vendeu brigadeiros e frango, foi funcionária no Distrito Industrial e, com esforço, alcançou êxito como empresária. Hoje, é responsável por empreendimentos como a Fametro e o Hotel Tropical, que, juntos, geram cerca de cinco mil empregos. “Tenho a oportunidade de garantir a independência de muita gente que luta diariamente para sustentar suas famílias”, destacou.

PUBLICIDADE

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Ao falar sobre o futuro do Amazonas, resumiu a independência em uma única palavra: mudança. Para ela, esse processo não virá com os mesmos políticos de sempre, que tiveram oportunidades e as desperdiçaram com corrupção, escândalos e má gestão. “Minha pré-candidatura nasceu e cresce de forma independente”, concluiu, reforçando seu compromisso em oferecer uma nova alternativa para o eleitor amazonense.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Lula participa do desfile de 7 de Setembro em Brasília sem apoio popular

O chefe do Executivo chegou ao local por volta das 9h04 e percorreu parte do trajeto em carro aberto.

há 10 minutos

Brasil

Direita e esquerda protestam em Brasília durante o desfile de 7 de Setembro

STF não aparece.

há 1 hora

Mundo

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Ditador venezuelano pediu ao presidente dos EUA que se engaje em diálogo para evitar um conflito.

há 1 hora

Manaus

David Almeida visita espaço de acessibilidade para PcDs no #SouManaus 2025

Festival disponibiliza espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, com estrutura adaptada e equipes de apoio, reafirmando a inclusão no #SouManaus 2025.

há 2 horas

Caiu na rede é post!

Influenciadora Gkay marca presença em noite histórica de Ivete Sangalo em Manaus

Influenciadora movimenta público ao prestigiar apresentação de Ivete Sangalo no palco Malcher do #SouManaus 2025.

há 2 horas