A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Maria do Carmo diz que Lula fugiu de pautas importantes ao Amazonas durante agenda oficial em Manaus

Maria destacou ainda a baixa popularidade de Lula na capital amazonense e a alta rejeição de seus aliados políticos no Estado.

Por Natan AMPOST

09/09/2025 às 17:01

Ver resumo

Notícias de Manaus – A pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL), criticou nesta terça-feira, 9/9, a passagem do presidente Lula (PT) por Manaus para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. “Lula fugiu de pautas caras ao nosso povo como a BR-319”, escreveu na sua conta do X.

PUBLICIDADE

“Fala de soberania, mas acabou de entregar o Rio Madeira ao Programa Nacional de Desestatização. Querem transformar o rio em mercadoria. Já pensou ter que pagar para navegar no rio que sempre foi do povo?”, questionou a pré-candidata ao mencionar o Decreto 12.600, do último dia 28 de agosto.

Maria do Carmo destacou ainda a baixa popularidade de Lula na capital amazonense e a alta rejeição de seus aliados políticos no Estado.”O povo daqui cansou desse teatro que tenta disfarçar a incapacidade de cumprir promessas. Você e seus companheiros da velha política esquerdista, enrolados em vários escândalos, estão com os dias contados”, disse.

PUBLICIDADE

A Professora encerrou seu comentário afirmando que, assim como o Brasil, o Amazonas quer mudança. “Uma mudança de verdade, feita por quem não tem rabo preso, não tem medo de falar e, principalmente, não vive de enganar. A mudança vai vir pelas mãos do povo, Lula. E, cá entre nós, ela já tá batendo à porta”.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Flávio Dino acompanha Moraes e defende condenação de Bolsonaro no Supremo

Ex-presidente é acusado de cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

há 9 minutos

Polícia

Jovem de 18 anos é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Manaus

Investigações apontam que vítimas seriam meninos entre 4 e 11 anos.

há 21 minutos

Brasil

Flávio Bolsonaro acusa Moraes de votar com “vingança” na condenação de seu pai

Segundo Flávio, o voto do relator foi motivado por “raiva e ódio” e teria caráter político, mais do que jurídico

há 48 minutos

Manaus

Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

Discurso aconteceu na inauguração do CCPI Amazônia, com presença de Lula e outras autoridades.

há 50 minutos

Polícia

Homens são presos por estupro e importunação sexual contra colegas de trabalho no interior do Amazonas

Vítimas afirmam sofrer abusos desde janeiro.

há 52 minutos