Maria do Carmo diz que Lula fugiu de pautas importantes ao Amazonas durante agenda oficial em Manaus

Notícias de Manaus – A pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL), criticou nesta terça-feira, 9/9, a passagem do presidente Lula (PT) por Manaus para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. “Lula fugiu de pautas caras ao nosso povo como a BR-319”, escreveu na sua conta do X.

“Fala de soberania, mas acabou de entregar o Rio Madeira ao Programa Nacional de Desestatização. Querem transformar o rio em mercadoria. Já pensou ter que pagar para navegar no rio que sempre foi do povo?”, questionou a pré-candidata ao mencionar o Decreto 12.600, do último dia 28 de agosto.

Maria do Carmo destacou ainda a baixa popularidade de Lula na capital amazonense e a alta rejeição de seus aliados políticos no Estado.”O povo daqui cansou desse teatro que tenta disfarçar a incapacidade de cumprir promessas. Você e seus companheiros da velha política esquerdista, enrolados em vários escândalos, estão com os dias contados”, disse.

A Professora encerrou seu comentário afirmando que, assim como o Brasil, o Amazonas quer mudança. “Uma mudança de verdade, feita por quem não tem rabo preso, não tem medo de falar e, principalmente, não vive de enganar. A mudança vai vir pelas mãos do povo, Lula. E, cá entre nós, ela já tá batendo à porta”.