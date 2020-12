Marina Silva de Manaus retorna ao AM após período de tratamento em São Paulo

Redação AM POST

A ex-moradora de rua Maria Solange, popularmente conhecida como ‘Marina Silva Manaus’, de 50 anos, retornou a capital amazonense após um período de pouco mais de seis meses em tratamento contra dependência química em São Paulo.

A vinda foi para rever os amigos e familiares. Ela deve voltar para Manaus, definitivamente, no primeiro semestre de 2021.

A figura que já está conhecida no Amazonas, ganhou todo o tratamento contra as drogas após ser notada pela rainha do pop, Madonna, quando foi flagrada dançando ‘Holiday’ em um bar no centro da capital.

O vídeo viralizou nas redes sociais após Madonna postar e foi feito no dia em que Solange descobriu que seu filho de 22 anos havia sido assassinado.

Marina afirmou que a recuperação só está acontecendo porque ela decidiu mudar.

“A minha vida mudou totalmente. Mas essa mudança só ocorreu porque eu quis, eu determinei isso na minha vida. Porque pode ter a melhor clínica disponível, o melhor tratamento, mas se você não quiser, não adianta nada. Eu quero mudar de vida. E o tratamento tem me ajudado muito. Estou aprendendo muito com os psicólogos, com os terapeutas. Me sinto renovada a cada dia”, contou.

Solange passou cerca de 30 anos usando drogas e deve voltar definitivamente para Manaus em 2021.