Ministra Marina Silva vem a Manaus acompanhada de escolta da PF em meio a pressão pela BR-319

O governo federal monitora com atenção os desdobramentos políticos e sociais da visita, ciente de que o debate sobre a BR-319 tende a dominar não apenas os bastidores do evento, mas também o discurso público nas próximas semanas.

O deslocamento ocorre no contexto da participação de Marina na abertura do Congresso Internacional de Educação Ambiental, marcado para acontecer em Manaus. O evento reunirá especialistas de diversos países para discutir temas como conservação, sustentabilidade e os desafios ambientais enfrentados pela Amazônia.

Notícias de Manaus – A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desembarcou em Manaus nesta segunda-feira (21) sob escolta de agentes da Polícia Federal. O reforço na segurança chamou atenção de passageiros no voo vindo de Brasília e reforça o clima de tensão em torno da presença da ministra na capital amazonense.

