Marinha do Brasil promove Desfile Naval no Rio Negro, em Manaus nesta sexta-feira (5)

O evento será realizado em frente ao píer do Mirante Lúcia Almeida e integra as atividades da Semana da Pátria.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 05:00

Notícias de Manaus – Manaus receberá, nesta sexta-feira (5), um Desfile Naval aberto ao público, promovido pela Marinha do Brasil por meio do Comando do 9º Distrito Naval. O evento será realizado em frente ao píer do Mirante Lúcia Almeida e integra as atividades da Semana da Pátria, reforçando a presença da Marinha na cidade e a valorização da segurança fluvial na região amazônica.

O desfile começa às 10h e contará com uma formatura composta por quatro Navios-Patrulha Fluvial, dois Navios de Assistência Hospitalar subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas e um Navio Hidroceanográfico Fluvial, ligado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste.

A programação internacional inclui ainda a participação do ARC “Arauca”, da Armada da República da Colômbia, e do BAP “Castilla”, da Marinha de Guerra do Peru. A presença dessas embarcações reforça a cooperação e a interoperabilidade entre os países amazônicos, pilares da Operação BRACOLPER.

Operação BRACOLPER e integração naval

Realizada há 51 anos, a Operação BRACOLPER visa estreitar laços de amizade e confiança entre as Marinhas do Brasil, Colômbia e Peru, promovendo exercícios conjuntos, intercâmbio de experiências e fortalecimento da segurança regional. O Desfile Naval faz parte da Fase 3 da operação, destacando a colaboração contínua entre os países.

Durante o evento, será inaugurado o Espaço BRACOLPER, também em frente ao Mirante Lúcia Almeida. O espaço contará com o busto dos patronos das três Marinhas, reforçando simbolicamente a integração entre as forças navais e a valorização da cooperação histórica entre as nações.

Segundo o comando do 9º Distrito Naval, a iniciativa busca aproximar a população da Marinha, permitindo que os cidadãos observem de perto as embarcações, conheçam a rotina das operações fluviais e hospitalares, e compreendam a importância estratégica da presença naval na Amazônia.

O evento é gratuito e aberto ao público, reforçando a tradição da Marinha do Brasil de aproximar suas atividades da sociedade civil, valorizando não apenas o patrimônio histórico, mas também a segurança e a fraternidade entre as nações amazônicas.

