Marinha do Brasil vai investigar naufrágio em Manaus

Redação AM POST

Após o resgate de 42 pessoas, a Marinha do Brasil informou que deve investigar as causas do naufrágio de uma

embarcação em Manaus. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (3).

A embarcação saiu às 18h da Manaus Moderna, e às 18h30 começou a afundar, na margem

da Orla da Compensa, próximo à Ponta do Ismael, na zona Oeste de Manaus.

Em nota, a Marinha do Brasil destaca ainda, que assim que concluído, e cumpridas as

formalidades legais, o Inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54.