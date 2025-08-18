A notícia que atravessa o Brasil!

Mário César Filho comemora arrecadação de 15 toneladas de alimentos em cruzada evangelística com Deive Leonardo na Arena da Amazônia

O evento é considerado a maior cruzada evangelística do Brasil nos últimos 50 anos.

Por Natan AMPOST

18/08/2025 às 13:14

Notícias de Manaus – Manaus entrou para a história na noite deste domingo (17) ao sediar a maior cruzada evangelística do Brasil dos últimos 50 anos. A capital do Amazonas foi a primeira cidade escolhida pelo evangelista Deive Leonardo para abrir a turnê nacional, que passará por seis capitais. O evento gratuito contou com o apoio do deputado estadual Mário César Filho (UB) e do Governo do Amazonas, reunindo milhares de pessoas em um momento de fé e solidariedade.

A Arena da Amazônia ficou completamente lotada, recebendo cerca de 44 mil pessoas. Cada participante contribuiu com 1kg de alimento, gesto que transformou a cruzada em uma ação social: foram arrecadadas 15 toneladas de alimentos, que serão destinadas a instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade no Amazonas.

No início da cruzada, Deive Leonardo subiu ao palco e destacou a importância histórica do evento:
“Estamos entrando na história do nosso país no dia de hoje. Nós estamos começando uma cruzada evangelística que irá cruzar seis capitais. E nós estamos começando hoje aqui em Manaus.”

O deputado estadual Mário César Filho, acompanhado da esposa, acompanhou de perto toda a pregação e compartilhou sua emoção com o público. “Domingo de muita fé aqui no nosso Amazonas, em Manaus. A Arena da Amazônia ficou lotada para receber a palavra de Deus. Um evento lindo, que enche de emoção todos que estão aqui. Independente de cargo ou função, tudo é por Ele. É impossível não se emocionar em poder apoiar e participar de um momento tão grandioso como esse”, afirmou o parlamentar.

O público presente não escondeu a emoção durante o evento. Entre os participantes, Maria de Souza comentou:
“Nunca senti nada igual na vida. Estava ansiosa para participar desse momento tão especial, mas não imaginava que iria me deixar tão emocionada como fiquei. Foi lindo.”

José Carlos também compartilhou sua experiência: “Um evento muito emocionante aqui na Arena da Amazônia com o Deive Leonardo. Foi uma experiência que vai ficar na memória.” Ana Paula ressaltou a importância histórica do momento: “Foi incrível ver Manaus escolhida como a primeira cidade e a Arena lotada! Vou guardar essa noite para sempre no meu coração.”

A cruzada evangelística de Deive Leonardo, que já é reconhecido nacionalmente por suas pregações, marcou o início de uma turnê que tem como objetivo não apenas levar a palavra de fé, mas também mobilizar ações sociais e fortalecer a comunidade em cada cidade visitada. Em Manaus, a iniciativa alcançou resultados significativos, tanto em termos de público quanto de solidariedade.

O deputado Mário César Filho finalizou sua participação agradecendo ao evangelista e ao público presente:
“Quero agradecer ao Deive Leonardo e a todos que fizeram parte desse momento. Quem sabe ano que vem nos encontramos de novo.”

Além da dimensão espiritual, o evento reforçou o papel social e comunitário das cruzadas evangelísticas, mostrando como ações gratuitas e com foco no bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade podem mobilizar uma cidade inteira. A combinação de fé, música e solidariedade tornou a noite memorável, e Manaus garantiu seu lugar como ponto de partida de uma turnê que promete emocionar e impactar ainda mais cidades brasileiras.

Manaus é repleta de história e cultura.

