Mário César Filho realiza caminhada de prestação de contas no União da Vitória e reforça compromisso com a população da Zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Nesta quinta-feira (17), o deputado estadual Mário César Filho (UB), promoveu uma caminhada de prestação de contas pelos dois anos de mandato no bairro União da Vitória, localizado no Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. Ao lado da liderança comunitária Rodrigo Cohen, o parlamentar percorreu as ruas do bairro para ouvir os moradores, apresentar resultados e reforçar sua atuação em defesa das famílias amazonenses.

Mário César conversou com a população e distribuiu materiais informativos com um balanço das suas principais ações na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ele destacou a importância de ouvir o povo:

“Política se faz com presença, respeito e verdade. Hoje estou aqui, com o meu povão, ouvindo as demandas e mostrando o que já conseguimos. Nosso mandato é participativo, transparente e está nas ruas junto com o povo,” afirmou o deputado.

Entre as conquistas do parlamentar, estão ações e projetos de impacto direto na vida da população, como:

A Lei n.º 6.887/2024, que instituiu a versão digital da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) no Amazonas;

A lei que assegura até dois acompanhantes para pessoas com TEA em unidades de saúde, fortalecendo o acolhimento e a humanização;

O projeto Laudo Azul, que leva atendimento gratuito com neuropediatra e emissão de laudo para crianças com suspeita de autismo, tanto na capital quanto no interior do estado;

A Operação Limpa Nome, que já passou por diversos municípios do interior e também em Manaus, permitindo que famílias renegociem dívidas e recuperem o crédito com condições facilitadas;

Fiscalizações da CDC/Aleam com o Procon-AM, combatendo práticas abusivas em estabelecimentos comerciais do estado.

Outro marco importante do mandato é a inauguração do CAIC-TEA, o primeiro centro de atendimento exclusivo para crianças com autismo no Amazonas, que será entregue ainda este mês de julho. O projeto, que nasceu como a promessa da “Casa Azul” durante a campanha, tornou-se realidade graças à articulação do deputado com o Governo do Estado.

A caminhada no bairro União da Vitória foi elogiada por moradores, que reconheceram a iniciativa como um gesto de compromisso com a comunidade:

“É raro ver político voltando no bairro depois da eleição. O Mário não só voltou, como mostrou o que está fazendo por nós. Isso dá confiança,” disse a dona de casa Lúcia Almeida.

“Prestação de contas deveria ser obrigação. O deputado fez certo em vir aqui e mostrar tudo de forma clara,” afirmou o comerciante Carlos Souza.

“Ele conversa com a gente, escuta e respeita. Isso mostra que ainda tem político sério,” disse a estudante Beatriz Ramos.

A agenda de prestação de contas seguirá por outras comunidades da capital e interior, reforçando o compromisso de Mário César Filho com um mandato popular, inclusivo e presente.