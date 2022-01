Matrículas para creches em Manaus iniciam na próxima semana; veja calendário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus inicia na quarta-feira, 19/1, as inscrições para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed) pelo site www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br. Este ano, serão disponibilizadas 3.917 mil novas vagas para crianças de 1 a 3 anos. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 13/1, no hall da secretaria, zona Sul.

A inscrição será somente pelo site, sem atendimento presencial. Do total de vagas, 1.680 são para turmas do maternal 1, 2 e 3, que serão definidas por meio de um sorteio aleatório, realizado pelo Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) no dia 27/1, com auditoria do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). O resultado estará disponível no dia 28 no próprio site.

A rede municipal possui a capacidade para atender, atualmente, 6.131 crianças em idade creche. De acordo com o secretário Pauderney, a orientação do prefeito David Almeida é aumentar cada vez mais o número de atendimentos na rede.

“Por determinação do prefeito David, vamos fazer mudanças de prédios de escolas, como as duas unidades que funcionam na Aldeia SOS, na zona Oeste, para um outro prédio bem maior e, com isso, vamos atender mais de 800 alunos em tempo integral e, na Aldeia, iremos construir uma outra creche, assim como vamos transformar uma escola no Santo Antônio em creche, porque lá não tem demanda para o ensino fundamental e assim conseguiremos atender essa enorme demanda no município”, afirmou Pauderney.

Sorteio

Das vagas sorteadas, 60% serão destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD. Os critérios seguem as recomendações do MP-AM, que considera o ofício Nº 0012/2021/27 PJ, que estabelece a rede municipal de ensino sobre o sorteio das vagas das creches, priorizando o critério de vulnerabilidade social das famílias inscritas.

Site

As outras 2.237 vagas são para o maternal 3 e estão disponíveis em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e em escolas municipais, que atendem crianças de três anos. Neste caso, as reservas devem ser feitas por meio do site www.matriculas.am.gov.br, nos dias 17 e 18/1, como explica a gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato.

“A diferença na reserva é que para quem tem interesse em matricular nas creches, deve fazer a inscrição no dia 19 pelo site da creche (www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br). Já a criança com 3 anos, que nunca estudou e que o responsável não se importa em matricular nos Cmeis ou escolas, pode fazer a reserva no dia 17/1 no site de matrículas e esse não participa de sorteio, só precisa confirmar a vaga na unidade”, pontuou.

Do dia 31/1 ao dia 02 de fevereiro, o responsável pela criança deve confirmar a vaga de forma presencial na unidade de ensino escolhida na hora da inscrição.

Atualmente, a rede municipal atende crianças em idade de creche em 24 creches, 21 Cmeis e 13 escolas, totalizando 58 unidades de ensino.