Médicos aprovados em concurso público da Semsa são convocados em Manaus

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está convocando 17 médicos especialistas aprovados em concurso público para atuação na rede assistencial do município. Esta é a quinta convocação referente ao edital 001/2021, que ofereceu 124 vagas exclusivas para a categoria. Além desses, está sendo chamado um médico pediatra aprovado pelo edital 007/2012.

A convocação dos 18 médicos está publicada na edição 5506 do Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 16/1, e pode ser conferida no site em semsa.manaus.am.gov.br, na área “Concursos”. Os profissionais foram nomeados pelo prefeito David Almeida por meio de decreto publicado no DOM da última sexta-feira, 13/1.

Especialidades

Estão sendo convocados um pediatra, dez ginecologistas obstetras, um intensivista neonatologista e seis neonatologistas, que irão atuar nas unidades de assistência à saúde do município.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, informa que com a nova chamada, chega a 115 o número de médicos convocados, dos quais 61 já em exercício das unidades da rede municipal de saúde. Além deles, a Semsa já convocou 100 agentes comunitários de saúde e 193 profissionais de outras categorias, aprovados pelo edital 002/2021 do concurso, que ofereceu 1.822 vagas para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental.

“No total, foram nomeados 414 aprovados, até o momento, e seguiremos com novas convocações ao longo do ano”, garante a secretária.

De acordo com a diretora de Gestão do Trabalho da Semsa, Mircleide Santana, os profissionais nomeados têm até o dia 13 de fevereiro para cumprir os procedimentos exigidos para a posse.

Ela explica que os profissionais nomeados devem realizar, primeiramente, o cadastro no site pssemsa.manaus.am.gov.br e inserir, no formato digital, os documentos obrigatórios listados no Anexo II do edital.

Entre os documentos exigidos estão identidade, CPF, título de eleitor com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade do Ensino Médio com histórico, atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com, no mínimo, duas doses e protocolo de exoneração de cargo, se houver acúmulo.

Após finalizarem o processo de cadastro na plataforma digital, os profissionais devem comparecer à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, bairro Adrianópolis, entre 8h e 12h. A recepção será feita no auditório da instituição, onde serão fornecidas as orientações relativas aos procedimentos pré-admissionais.

Na ocasião também será verificado se o nomeado cumpre os requisitos obrigatórios. Mircleide ressalta que, nesta etapa, devem ser levados os documentos originais, conforme solicitado no edital.