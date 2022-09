Médicos convocados pela Semsa devem se apresentar até esta quinta-feira, 29/9

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus alerta que os 40 médicos convocados por meio do edital de convocação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), publicado na edição 5.420, do Diário Oficial do Município (DOM), de 2 de setembro, têm até esta quinta-feira, 29/9, para concluir os procedimentos pré-admissionais exigidos para a posse.

Continua depois da Publicidade

Os profissionais convocados foram aprovados no concurso público, relativo ao Edital 001/2021, classificados entre o 26º e o 65º lugar para o cargo de Clínico Geral, com 40 horas de trabalho semanal, e nomeados pelo prefeito David Almeida, por meio do Decreto de 31 de agosto de 2022, publicado na edição 5.418 do DOM.

A diretora de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde da Semsa, Mircleide Santana, orienta que os nomeados que ainda não se apresentaram acessem o site pssemsa.manaus.am.gov.br, para fazer o cadastro e enviar os documentos necessários. Entre os documentos exigidos estão documento de identificação, de escolaridade, comprovante de quitação eleitoral e comprovante residencial, comprovação de quitação com anuidade do conselho de classe, imunização contra a Covid-19, certidões negativas de antecedentes criminais e atestado de sanidade física e mental.

Depois de inserir os documentos na plataforma, os médicos devem comparecer à sede da Semsa, na avenida Maceió, nº 160, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, das 8h às 12h. No local, será feita a verificação de pré-requisitos para a posse e serão dadas as orientações necessárias aos procedimentos pré-admissionais.

Continua depois da Publicidade

Devem ser levados para entrega presencial na secretaria, em cópia legível, o Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo, e a Declaração de acúmulo de cargo público, se houver, com carga horária de trabalho e print da tela do Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

As orientações completas estão descritas no Anexo 2 do edital de convocação, que pode ser consultado no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), por meio do link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos, onde também está publicado o decreto de nomeação, com a lista de profissionais nomeados nesta segunda etapa.

Continua depois da Publicidade

Mircleide Santana alerta que o não cumprimento das etapas pré-admissionais inviabiliza a contratação do profissional aprovado, que perderá a vaga.

No último mês de julho, na primeira convocação da Semsa relativa ao edital 001/2021, foram chamados 47 médicos, além de três aprovados em concurso anterior, totalizando 50 convocados. No total, o concurso ofereceu 124 vagas para o cargo de Especialista em Saúde – Médico, mais cadastro reserva.