Mega-ação da prefeitura intensifica oferta de vacinas, consultas e exames médicos em Manaus

Uma mega-ação realizada pela Prefeitura de Manaus intensifica a oferta de vacinas, além de consultas e exames médicos, neste sábado, 20/8, em 106 unidades básicas de saúde, até as 16h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está executando a terceira edição do “Sabadão da Saúde” e o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a medida foi determinada pelo prefeito David Almeida, para ampliar os serviços de saúde à população e ofertar um acolhimento humanizado nas unidades. Ele realizou a abertura oficial do “Dia D” de vacinação na capital, na UBS Mauazinho, na zona Leste.

“Estamos realizando um grande movimento de promoção da saúde e peço que os usuários saiam daqui incentivando seus amigos, vizinhos e familiares a trazer seus filhos para vacinar, e para ter acesso a toda a nossa carteira de serviços disponibilizada hoje. Temos que nos engajar nessa ação e estimular a responsabilidade individual, principalmente na ampliação da cobertura vacinal de nossas crianças”, contou.

Dia D

Para o “Dia D”, o público-alvo da vacinação contra a poliomielite são crianças menores de 5 anos de idade, para aplicação de doses em atraso e doses de reforço. A multivacinação busca alcançar o público de 2 meses a 14 anos de idade com atraso em uma das 18 vacinas do calendário básico.

“Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento oficial de identificação. Até as 16h, esperamos contabilizar um número expressivo de doses do calendário básico aplicadas”, afirmou Djalma.

“Sabadão”

Já o “Sabadão da Saúde”, que terá o total de quatro edições em agosto, oferece, além de vacinação para crianças e adolescentes, exames e consultas para pessoas com confirmação ou suspeita de hipertensão ou diabetes; consultas e exames de pré-natal para grávidas desde o primeiro mês de gestação; e coleta para o exame preventivo do câncer do colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos.

Para ser atendido, o usuário precisa levar um documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS). A lista com os endereços de todos os pontos pode ser conferida no link bit.ly/UnidadesSabadao.

Proteção

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, destacou a importância da vacinação atualizada para combater doenças imunopreveníveis, como o sarampo e a poliomielite, que voltaram a aparecer em outras partes do mundo.

“Papai e mamãe que tem criança nessa idade, de dois meses a menores de 15 anos, precisam levar seus filhos na unidade de saúde para que a gente avalie o que está atrasado e coloque em dia”, afirmou.

Conforme Isabel, os responsáveis que não puderem participar do “Dia D” poderão buscar as 171 salas de vacina da Semsa durante a semana. “Vocês podem consultar os endereços no site da Semsa e verificar qual a unidade mais perto da sua casa. Temos salas que atendem até as 20h justamente para facilitar o acesso da população”, completou.

Facilidade

A diarista Elma Pantoja de Souza elogiou a iniciativa da Semsa, e aproveitou o sábado para cuidar da sua saúde.

“Fiquei sabendo do ‘Sabadão da Saúde’ e aproveitei para fazer o teste de glicemia e o exame preventivo, tudo na mesma manhã e no mesmo local. Durante a semana é bem corrido e eu não conseguia vir, mas hoje deu tudo certo”, disse.

A dona de casa Adriana Araújo da Silva levou os filhos para atualização da caderneta de vacina, e ressaltou a necessidade de proteger os pequenos.

“A vacina é importante para nossas crianças porque previnem contra várias doenças que estão voltando, e mesmo assim muita gente deixa de vacinar. Agora elas têm mais saúde e mais liberdade para brincar e estudar”, pontuou.

A Tabita de Jesus é outra mãe que também aproveitou a mega-ação para atualizar a imunização de seus filhos. “Trouxe minhas crianças para vacinar, porque soube da campanha que estava tendo aqui na UBS Mauazinho. É muito importante imunizar todas as nossas crianças e por isso estou aqui hoje”, afirmou.