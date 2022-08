Melhorias de infraestrutura são realizadas na rua do Fuxico no Jorge Teixeira, em Manaus

Redação AM POST

Avançando cada vez mais para empregar a melhor infraestrutura na cidade, a Prefeitura de Manaus prossegue em ritmo acelerado nas obras de revitalização na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, mais conhecida como rua do Fuxico, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Toda a obra é executada por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que atua de forma célere na manhã deste sábado, 20/08, com a meta de entregar uma trafegabilidade mais tranquila à população.

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Roger Fonseca, uma média de 15 servidores estão atuando nesta ação. Os serviços contam com um retorno que está sendo executado próximo à avenida Autaz Mirim, na Grande Circular, e a criação de uma rotatória na rua do Fuxico, para dar prosseguimento no trânsito dos veículos, além dos serviços de drenagem superficial. A última etapa da obra será a pavimentação asfáltica.

“Neste local existe um fluxo imenso de veículos, principalmente por ser uma área comercial, as vias estavam bastante deterioradas, pela falta da manutenção de obras. Nossa equipe tem trabalhado em um retorno com um canteiro central, executando os serviços de sarjeta, meio-fio e calçada. Partindo disso, vamos fazer uma rotatória que vai funcionar como retorno dos veículos, e por último empregar a pavimentação, reformando toda a parte de asfalto danificado”, enumerou Roger.

A comerciante Maria Elizete Nunes da Silva tem seu pequeno comércio, há 20 anos, e está feliz com o trabalho das equipes da Prefeitura de Manaus.

“Para nós, a obra é esperança de mais pessoas circulando na rua, com segurança e sem buracos. O povo vem mesmo aqui, e a toda hora é um vai e vem, mas as reclamações eram muitas, pois os buracos atrapalham, e não havia retorno para os veículos. Agora sei que vai ficar bom”, concluiu Elizete.

A Prefeitura de Manaus trabalha dia e noite, com o objetivo de transformar a história da infraestrutura viária da nossa cidade. Os serviços acontecem em paralelo ao programa “Asfalta Manaus” que vai recapear 10 mil ruas, e as equipes dos distritos que atuam nessa ação, recuperando trechos que foram negligenciados durante anos. Esta é a aliança do prefeito David Almeida e do secretário da Seminf, Renato Júnior, com toda a população.