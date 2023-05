Menezes afirma que Bolsonaro virá a Manaus apoiar sua candidatura à prefeitura

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 12, o vice-presidente do Partido Liberal (PL) , Alfredo Menezes, anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virá a Manaus ainda este ano para participar de agenda do Partido Liberal (PL) no Amazonas.

Segundo o coronel Menezes, a vinda de Bolsonaro para a capital é uma demonstração de apoio à sua candidatura à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2024.

Menezes acha que esta é uma forma de fortalecer sua imagem dentro da disputa interna do partido. Ele usou as redes sociais para fazer o anúncio e solicitar da população sugestões de onde pode passar a carreata com a presença de Jair Bolsonaro.