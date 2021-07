Menezes decide realizar motociata sem a presença de Bolsonaro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), a Manaus, prevista para ocorrer nos dias 16 e 17 deste mês, foi cancelada devido ao seu estado de saúde, segundo informou seu principal apoiador no Amazonas, coronel Alfredo Menezes (Patriota).

Em solidariedade ao presidente, Menezes, apoiadores dos movimentos conservadores do Estado e dos motociclistas voltaram atrás no cancelamento do evento e acabaram de decidir pela realização da motociata no sábado (17), mas com um trecho mais curto.

“Quero informar a população do Amazonas que os eventos de dois dias, 16 e 17, em que o presidente Bolsonaro participaria em Manaus foram cancelados. Mas em solidariedade ao presidente, decidimos realizar a motociata no dia 17”, comunicou Menezes.

A motociata vai manter a concentração, às 7h, no Sipam/Sivam, localizado na avenida do Turismo, com saída prevista para às 8h30, seguindo ao Distrito do Cacau Pirera com volta em direção a Ponta Negra, onde haverá a conclusão da mesma.

Bolsonaro foi internado na madrugada desta quarta-feira, no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, devido a uma crise de soluços que já dura mais de 10 dias. De acordo com o Palácio do Planalto, ele foi ao hospital por uma orientação de sua equipe médica para investigar a causa dos soluços.