Menina vítima de explosão em condomínio de Manaus recebe alta hospitalar do HPS da Criança Zona Oeste

Redação AM POST

Ansiosa para iniciar uma nova etapa na vida, Manuele Farias dos Santos, de 14 anos, recebeu, na tarde desta quarta-feira (31/03), alta hospitalar do Hospital e Pronto Socorro (HPS) da Criança Zona Oeste. A adolescente foi vítima de uma explosão ocorrida no dia 24 de fevereiro, em um condomínio, localizado na zona norte da capital. Desde a chegada na unidade hospitalar, ela recebeu atendimento completo pela equipe de profissionais do local.

No dia do acidente, Manuele e suas duas irmãs, de 9 e 10 anos de idade, haviam ido à casa da avó no condomínio residencial, onde aconteceu a explosão da tubulação de gás na casa de um morador. Manuele na tentativa de salvar as irmãs acabou tendo 70% do corpo queimado. Ela e a irmã mais nova, de nove anos, foram encaminhadas ao HPS da Criança Zona Oeste.

“Aconteceu a explosão envolvendo cinco crianças, entre elas três irmãs. Foram todas encaminhadas ao Pronto Socorro Zona Sul, que é referência de grandes queimados, mas devido à alta demanda de crianças queimadas pediram a ajuda da rede e nós da direção do HPS Zona Oeste, aceitamos o desafio”, relatou o médico Luiz Afonso, diretor técnico da unidade.

Durante a evolução gradativa do quadro clínico, a menina contou com o atendimento de uma equipe completa e multidisciplinar na unidade, conforme explicou Rafaelle de Aguiar, gerente de enfermagem do HPS da Criança.

“Ela começou a evoluir bem com os curativos. Graças a Deus após o 26º dia ela teve alta da UTI e hoje no 33º dia estamos conseguindo dar alta dela. Um trabalho de uma equipe multidisciplinar não só da equipe técnica, médica, mas a equipe de gestão também, que entrou nessa missão e hoje estamos conseguindo obter êxito”, pontuou a profissional, alegre em ver a recuperação da adolescente.

O jeito meigo e a história heróica de Manuele conquistou os profissionais do Hospital que, na despedida, organizaram um grande corredor com balões coloridos e muitos aplausos, momento digno de uma pequena heroína. Sobre o atendimento prestado pela equipe de profissionais da unidade, a mãe da menina, Audilene dos Santos, agradeceu, emocionada, por todo o auxílio que a filha recebeu nos 33 dias de internação.

“Hoje eu estou muito feliz, estou chorando de alegria pelo fato de ela estar saindo. Eu agradeço muito a todo mundo. Até mesmo as pessoas da limpeza, que deram toda atenção para a gente. Eu agradeço muito, se eu pudesse abraçar todo mundo porque eu via que eles queriam a mesma coisa que eu e isso me dava muita confiança”, disse sem conter a emoção, a mãe de Manuele.

Acompanhamento – Durante toda a fase de tratamento, tanto a menina, quanto a acompanhante receberam acompanhamento especializado de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais que contribuíram significativamente para a evolução do quadro clínico da menina.

*Com informação da Assessoria de Imprensa