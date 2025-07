Menino de 4 anos morre afogado em piscina na zona Leste de Manaus

Segundo informações do pai, Michel Walter Coutinho da Silva, de 34 anos, Arthur havia passado o dia se divertindo. “Ele estava feliz, brincou com bola, andou de bicicleta. Depois pediu para tomar banho de piscina”, contou emocionado.

Notícias de Manaus – Uma tragédia abalou a tarde desta sexta-feira (18) no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O pequeno Arthur Miguel Coutinho da Silva, de apenas 4 anos, morreu após se afogar em uma piscina. A fatalidade ocorreu enquanto ele brincava em um momento de lazer com a família.

