Menino de 8 anos agredido por oficial de Justiça do TJAM pode ficar surdo em Manaus

Notícias de Manaus – O menino de apenas 8 anos, que teve o tímpano estourado após ser estapeado pelo oficial de Justiça Fábio Litaiff, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), pode ficar surdo devido à gravidade da agressão. A família, que clama por Justiça, realiza exames na criança para saber se ela perdeu ou não a audição. O servidor já foi afastado do cargo, segundo a Corregedoria-Geral de Justiça.

A criança foi brutalmente agredida pelo homem com um tapa na orelha, levando à perfuração do tímpano. O caso aconteceu no último dia 4 de setembro, mas veio à tona nesta segunda-feira, 15, após a família expor o servidor público para a mídia e denunciar o episódio para as autoridades competentes.

“Trata-se de um crime bárbaro. Um morador de um condomínio, de forma vil e absurda, criminosa e ilegal, deu um soco com a mão fechada numa criança de 8 anos, causando uma lesão que estourou seu tímpano. Pior, essa criança hoje está sofrendo não só de forma psicológica, mas com fortes dores no ouvido. E, nós estamos fazendo todo tratamento médico para saber se ela perdeu ou não a audição”, afirmou o advogado Vilson Benayon.

Ainda segundo o advogado, o menino e a irmã gêmea está com medo de sair de casa e conviver com adultos, com traumas, devido à agressão.

“Esperei perdão”

O pai do menino, identificado como Antônio, acompanha o filho no tratamento médico. Nessa segunda-feira, 15, ele falou sobre o ocorrido e que, antes de fazer a denúncia, chegou a esperar, o oficial de Justiça a pedir perdão, o que não aconteceu.

“Esperei ele tomar uma atitude de chegar comigo e pedir perdão, pedir desculpa. Não que eu não estaria aqui querendo Justiça, mas, eu acho que era o mínimo que um ser humano poderia fazer, que era se arrepender do ato e nos procurasse”, declarou o pai.