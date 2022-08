Menino que foi espancado pelo pai e pela madrasta, recebe alta de hospital em Manaus

Redação AM POST

O menino de 4 anos, que estava em coma após ter sido torturado pelo próprio pai de 31 anos, e a madrasta de 28 anos, recebeu alta do Hospital da Criança, onde estava internado, na Zona Oeste de Manaus.

O menor segue sob os cuidados da mãe e tem o quadro de traumas neurológicos, devido às agressões.

A vítima chegou ao hospital com hematomas pelo corpo e marcas de mordidas e cortes na região do pênis. Além disso, ele também sofreu um ferimento no rosto e no crânio.

No dia 10 de junho, o menino deu entrada com parada cardiorrespiratória, os médicos tiraram uma tampa de creme dental de dentro do corpo da criança e encontraram várias lesões graves no rosto, cabeça e pênis dela.

A delegada explica que a princípio o crime foi registrado como maus-tratos, mas devido a gravidade do estado da criança e as evidências apresentadas pelo médico que atestavam tortura, o crime foi configurado como tal e a prisão do casal foi decretada.

O casal segue detido.