Mercado Adolpho Lisboa é parcialmente interditado após temporal em Manaus

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), informou em nota que tomou conhecimento de problemas estruturais em parte do Galpão do Peixe, nas dependências do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro, na tarde desta segunda-feira, 17/10, depois do forte temporal que atingiu a cidade.

Após vistoria preliminar, realizada pela equipe técnica da própria secretaria, imediatamente a Semacc acionou a Defesa Civil Municipal solicitando vistoria, ação que foi realizada na manhã desta terça-feira, 18/10. Por precaução, parte do setor do peixe, onde nos altos funciona um restaurante, está interditada e o permissionário está sendo realocado para outro espaço dentro do próprio mercado, até que os reparos necessários sejam realizados.

A vistoria técnica contou ainda com a presença de representantes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e, por tratar-se de um prédio tombado pelo patrimônio histórico, um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também esteve presente.

A Semacc aguarda o resultado do laudo que vai ser finalizado pelos órgãos presentes à vistoria, para anunciar as medidas que deverão ser tomadas, a fim de preservar a segurança dos permissionários e de todas as pessoas que visitam o Adolpho Lisboa.