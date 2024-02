‘Meu Bloquinho’ acontece no Sesc Balneário neste domingo em Manaus

Notícia de Manaus – No próximo domingo (11), a cidade de Manaus se prepara para receber a segunda edição do ‘Meu Bloquinho’, um evento especialmente planejado para as crianças aproveitarem o carnaval de forma divertida e segura. Com início às 16h e término às 21h, a festa será realizada na quadra poliesportiva do Sesc Balneário, localizada na avenida Constantinopla, nº 288, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

O ‘Meu Bloquinho’ promete uma programação repleta de atividades animadas, incluindo música ao vivo, oficina de máscaras, concurso de fantasias com premiação em dinheiro e até mesmo um trio elétrico, que no ano passado arrastou uma multidão pelas ruas do Sesc Balneário.

Adriana Nascimento, Diretora Regional do Sesc Amazonas, destaca que a estrutura de qualidade, o estacionamento e a segurança são alguns dos diferenciais do evento. “Sempre oferecemos o melhor para nossos clientes e dessa vez não será diferente. O Meu Bloquinho está sendo preparado com muito carinho, pensando especialmente em levar muita diversão e alegria para todos os foliões”, ressalta.

Uma das novidades deste ano é o aprimoramento do concurso de fantasias, que além dos troféus, oferecerá premiação em dinheiro. A inscrição poderá ser feita no dia do evento, nas categorias luxo, criatividade e família. Os vencedores do primeiro lugar da categoria luxo receberão R$1500, o segundo R$1000 e o terceiro R$500. Nas categorias criatividade e família, os três primeiros lugares serão premiados com R$700, R$500 e R$300, respectivamente.

Os ingressos antecipados já estão à venda nas Centrais de Relacionamento, com valor de R$15 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$20 para o público em geral, e R$25 para todos os públicos no dia do evento. Crianças de até 3 anos não pagam entrada.