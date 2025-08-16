Micro-ônibus com risco de incêndio é apreendido no Centro de Manaus durante fiscalização do IMMU

Notícias de Manaus – Um micro-ônibus que apresentava risco de incêndio foi retirado de circulação nesta sexta-feira (15/8) durante uma operação de fiscalização no Centro de Manaus. A abordagem ocorreu na avenida Epaminondas e foi conduzida por fiscais de transporte e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Segundo o órgão, o veículo foi interceptado após agentes identificarem sinais de mau funcionamento que poderiam colocar em risco a segurança dos passageiros e demais motoristas. Durante a inspeção, ficou constatado que a condutora não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D, obrigatória para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros.

Com as irregularidades comprovadas, o micro-ônibus foi imediatamente recolhido para o pátio do IMMU, impedindo que continuasse trafegando e representando perigo no trânsito.

O chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, ressaltou que ações como esta são fundamentais para prevenir acidentes. “Apreensões como esta são essenciais para garantir que veículos em circulação estejam em condições seguras e que seus condutores atendam às exigências legais. Nosso objetivo é proteger os passageiros e todos os usuários do sistema viário, evitando acidentes e situações de risco”, explicou.

A operação recebeu elogios de motoristas que atuam regularmente no transporte da capital. Entre eles, o taxista Antônio de Oliveira Alano, de 80 anos, que trabalha há mais de cinco décadas nas ruas de Manaus. Para ele, coibir irregularidades ajuda a manter a ordem no trânsito e a proteger quem cumpre a lei. “Existem muitos carros irregulares rodando e disputando espaço com a gente que procura andar sempre em dia. Quem está com tudo regularizado não tem problema nenhum”, afirmou.

O IMMU informou que continuará realizando fiscalizações rotineiras em diferentes pontos da cidade, com foco em veículos de transporte coletivo, alternativo e individual. O objetivo é reforçar a segurança viária, garantir que os motoristas possuam a habilitação correta e que os veículos estejam em boas condições de uso.

Além de verificar a documentação, as equipes também inspecionam itens como sistema de freios, pneus, iluminação, extintores e demais equipamentos obrigatórios. Em casos de risco iminente à segurança, como o do micro-ônibus apreendido, a retirada imediata do veículo das ruas é a medida adotada para prevenir tragédias.

O órgão reforça que a população pode contribuir denunciando veículos suspeitos de irregularidades por meio dos canais de atendimento do IMMU.