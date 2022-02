Micro-ônibus e motocicletas de mototáxi clandestino são apreendidos durante fiscalização em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A avenida Cosme Ferreira, que corta os bairros Coroado, Zumbi e Ouro Verde, e um dos principais corredores viários da zona Leste, concentrou na manhã desta quinta-feira, 10/2, mais uma operação da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), contra a atividade de veículos que realizam atividades irregulares do transporte urbano. A ação resultou na apreensão de dois micro-ônibus do modal alternativo e duas motocicletas que faziam mototáxi clandestino.

“Nosso objetivo é fiscalizar o transporte coletivo da cidade e principalmente de realizar abordagens no transporte alternativo para averiguar se os micro-ônibus estão circulando com autorização do IMMU e com motoristas devidamente habilitados. A prefeitura está intensificando essas operações para proporcionar à população a sensação de segurança nos ônibus”, disse Jonas Moura, fiscal de transporte do IMMU.

Os condutores de alternativos apreendidos apresentaram aos fiscais documentação atrasada e os carros estavam em mau-estado de conservação, como pneus gastos e outras irregularidades de manutenção.

A blitz contou com o apoio da Polícia Militar e agentes de trânsito, a equipe de fiscais e vistoriadores, realizaram a abordagem de 76 veículos que faziam o transporte público, de veículos para fretamento, táxis, mototáxis, vans, além dos modais alternativo e executivo.

As operações fazem parte da rotina do órgão, abrangem todas as zonas e visam coibir a circulação de transportes sem regulamentação, que podem oferecer riscos às pessoas.