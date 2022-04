Micro-ônibus executivos são fiscalizados em Manaus e veículo é autuado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o intuito de organizar o transporte público, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na manhã desta quarta-feira, 6/4, uma intensa fiscalização voltada ao transporte executivo no Centro. Fiscais de Transporte e agentes de Trânsito do instituto abordaram mais de 40 veículos na avenida Epaminondas, nas imediações da praça da Saudade, e verificaram documentos, itens obrigatórios de segurança, além do espaço de manutenção dos micro-ônibus.

Durante a ação, os motoristas receberam orientação quanto à melhor prestação de serviços aos usuários do modal executivo. Um micro-ônibus foi autuado por estar trafegando com o item básico de limpeza, o pára-brisa, com defeito e o motorista foi orientado a resolver o problema sob risco de receber mais uma autuação.

“A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, intensificará a fiscalização em todos os modais, que fazem o transporte na cidade de Manaus. Fiscalizaremos táxis, mototáxis, fretes-cargas, alternativos, executivos e todos os demais transportes. Esta é uma operação conjunta, que será constante, para oferecer mais conforto e segurança à população, como é a determinação do prefeito David Almeida”, destacou o diretor de Transportes do IMMU, Edinaldo Castro.