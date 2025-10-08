A notícia que atravessa o Brasil!

Micro-ônibus irregular com pneus carecas e motorista sem CNH é retirado de circulação em Manaus

Fiscalização do IMMU retirou veículo de circulação e autuou responsável conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Por Natan AMPOST

08/10/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – Um micro-ônibus executivo irregular foi retirado de circulação nesta terça-feira (7) após ser flagrado com diversas infrações graves de segurança na avenida Torquato Tapajós, zona Oeste de Manaus. A ação foi conduzida por equipes de fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que intensificam as operações de combate ao transporte irregular na capital amazonense.

Durante a abordagem, os fiscais constataram que o veículo apresentava uma janela quebrada e circulava com mais de um pneu em estado crítico, com o arame exposto — o que representa alto risco de acidentes. Além disso, o motorista responsável pela condução do micro-ônibus não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que agravou ainda mais a situação.

De acordo com o chefe de Fiscalização de Transportes do IMMU, Waldir Souza, o caso demonstra a importância das ações contínuas de inspeção. “Essas fiscalizações são fundamentais para garantir a segurança dos usuários e coibir o transporte irregular. Nosso objetivo é fazer com que apenas veículos em boas condições e condutores devidamente habilitados circulem pela cidade”, afirmou.

Após a vistoria, o micro-ônibus foi recolhido ao parqueamento do IMMU, e o proprietário foi autuado com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade pode incluir multas, pontos na CNH — caso o dono possua habilitação — e a retenção do veículo até que as irregularidades sejam sanadas.

