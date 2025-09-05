A notícia que atravessa o Brasil!

Milhares de pessoas participam do primeiro dia do ‘#SouGamerGeek’ no Casarão da Inovação em Manaus

Neste ano, o festival celebra uma década de existência com o tema “A Festa do Povo da Floresta”.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 21:56

Notícias de Manaus – O Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico de Manaus, recebeu nesta sexta-feira (5/9) milhares de visitantes para a abertura do evento “#SouGamerGeek”, que integra o festival #SouManaus Passo a Paço 2025. Realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o evento reuniu mais de 2.000 pessoas apenas no primeiro dia.

Neste ano, o festival celebra uma década de existência com o tema “A Festa do Povo Floresta”, destacando a diversidade cultural e atraindo diferentes públicos, incluindo crianças e jovens, que têm contato com a cultura geek, cosplays e referências populares, como o anime Demon Slayer.

O secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, ressaltou a importância do Casarão da Inovação dentro do #SouManaus 2025. “O Casarão da Inovação Cassina está se consolidando como um espaço voltado para o universo gamer e para a cultura geek como um todo. Aqui, o público encontra um ambiente preparado, com excelente estrutura física e tecnológica, onde pode interagir, se divertir e vivenciar experiências imersivas ligadas ao mundo dos games, cosplays e muito mais”, afirmou.

Entre as atrações, a Arena de Drones e Robótica, coordenada por Éder Nobre, proporcionou experiências interativas ao público. “Hoje, estamos recepcionando os visitantes com a nossa Arena de Drones, onde é possível jogar uma partida de futebol utilizando drones. É uma experiência inovadora e interativa. Muitos estão tendo, pela primeira vez, a oportunidade de pilotar um drone e não tenho dúvidas de que estão adorando”, destacou Nobre.

O evento também incluiu o concurso de cosplay, atraindo participantes como Lara Falbo, estudante de 10 anos. “Está sendo incrível, porque sempre quis participar deste campeonato. Minha personagem é do anime Demon Slayer, e acredito que posso ganhar”, compartilhou a jovem.

O “#SouGamerGeek” reforça a valorização da cultura local, a integração entre arte, tecnologia e entretenimento, e oferece experiências inéditas para moradores e visitantes de Manaus, consolidando o Casarão da Inovação como um espaço de referência para o público gamer na capital amazonense.

