Ministério da Saúde destina quase R$ 2 milhões à Prefeitura de Manaus para atenção materno-infantil

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus foi contemplada com recursos da ordem de R$ 1,98 milhão para aprimorar os serviços de atenção materno-infantil oferecidos pela maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz. Os recursos foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Saúde Materno-Infantil da Secretaria de Atenção Primária (SAP), e deverão ser utilizados em obras e equipamentos que permitam qualificar a assistência a mães e bebês atendidos na unidade.

O prefeito David Almeida comemorou a escolha da capital para o recebimento de recursos que visam o incremento da área materno-infantil em Manaus. “Desde o início da nossa gestão temos recebido apoio do governo federal para melhorar os serviços que a rede de saúde oferece à população e, mais uma vez, somos gratos a esse suporte que, com certeza, será muito bem utilizado”, enfatizou.

David ressalta que o município vem trabalhando para se manter como o melhor em Saúde Básica do país e que por isso tem investido fortemente em planejamento, assistência, monitoramento e avaliação de resultados em saúde. “Com isso, estamos há três avaliações seguidas no primeiro lugar no programa Previne Brasil entre as capitais e todo reforço para melhorar ou ampliar nossas ações é muito bem-vindo”, destacou.

O secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, assinala que a saúde materno-infantil representou prioridade máxima no governo atual. Raphael ressalta que a verba poderá ser usada de acordo com as necessidades de assistência materno-infantil identificadas pela Moura Tapajóz. “Nesse nosso último ato da gestão, nós estamos entregando esses recursos para a maternidade e temos certeza absoluta que vai ser de muita valia para cuidar das mães e bebês manauaras”, disse.

Referência

A maternidade Moura Tapajóz é referência na rede municipal de saúde para o parto e o nascimento e para serviços complementares como o planejamento familiar e coleta de leite humano. De janeiro a novembro deste ano, a unidade realizou mais de 2,5 mil partos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, já na próxima semana, sob a coordenação do subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, serão feitos os estudos para a definição dos itens onde o recurso federal será aplicado.

“A Moura Tapajóz já é uma maternidade de excelência e poderá ampliar tanto os serviços já oferecidos, como incorporar novas técnicas a partir da aquisição de equipamentos de ponta utilizados na assistência às gestantes e aos bebês”, afirmou Shádia.

Aprimoramento

A diretora do Departamento de Saúde Materno-Infantil, Lana Lourdes Lima, destaca que, ao longo do ano, o Ministério da Saúde ampliou a rede de atenção materno-infantil, responsável pelos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres gestantes, mães e bebês, incluindo pré-natal, parto e outros cuidados durante e após a gestação.

“Trabalhamos no aprimoramento desse tipo de serviço e um dos componentes do trabalho é incentivar, por meio de recurso federal encaminhado aos municípios, a aquisição de equipamentos e a realização de obras em maternidades e ambulatórios para melhorar a atenção à saúde de mães e bebês do país”, explica a diretora.

Lana reforça que o recurso que Manaus vai receber é destinado à renovação do aparato tecnológico da maternidade Moura Tapajóz e que a unidade irá verificar os itens prioritários para utilização da verba.