Ministério Público investiga supermercados por venda de produtos impróprios em Manaus

Redação AM POST

Conforme portarias publicadas no Diário Oficial Eletrônico do MP nesta quinta-feira, 11, onze supermercados e estabelecimentos de Manaus estão sendo investigados pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) por conta da suposta venda de produtos impróprios para o consumo.

Os inquéritos civis foram abertos pela promotora Sheyla dos Santos. Segundo informações recolhidas através das denúncias, os estabelecimentos possuem a prática de colocação à venda de produtos impróprios.

O MP vai buscar assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os supermercados, com objetivo de encerrar as investigações e para que as irregularidades sejam contornadas.

Confira abaixo os estabelecimentos investigados:

Supermercados DB Ltda

Americanas S.A. – Filial 340, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.776.574/1501-23 (FILIAL), anteriormente inscrita sob o nº 33.014.556/0515-05 (baixada após incorporação), com endereço na Av. Djalma Batista, 1661, LJ 257-A, 256/257, Chapada, CEP 69.050-970, nesta cidade;

Americanas S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.014.556/1638-18 (FILIAL), com endereço na Av. Rodrigo Otávio, 3555, Studio 5, Bairro Crespo, CEP 69075-005, nesta cidade;

Americanas S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.776.574/1271-48 (FILIAL), com endereço na Av. Coronel Teixeira, 5705, Loja 40.3 Ponta Negra, CEP 69037-000, nesta cidade;

C. C. Andrade Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.228.096/0001-73, com endereço na travessa Marilena, 11, Jorge Teixeira, CEP 69.088-393, nesta cidade;

J. A. GOMES ALIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.179.667/0005-76, com endereço na Av. Cosme Ferreira, 1620, Bloco C, Coroado, CEP 69.082-230, nesta cidade;

CDL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.488.342/0004-96, com endereço na Av. Dom Pedro, 1383, Alvorada I, CEP 69.040-040, nesta cidade;

ATACADÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 75.315.333/0281- 19, com endereço na Av. Lourenço da Silva Braga, 1640, Centro, CEP 69.005-015, nesta cidade;

Mercadinho e Panificadora LÍDER – EDMILSON FERREIRA BATISTA, pessoa jurídica de direito privado sob o CNPJ n.º 17.600.744/0001-40, com endereço na rua Louro Abacate (Rio Piorini), 13, Colônia Terra Nova, CEP 69.015-575, nesta cidade;

COEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.085.322/0004- 30, estabelecida na rua Canopus, nº 04, Lírio do Vale, Manaus/AM;

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 45.543.915/0416-19, situada na avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, nº 203, Adrianópolis – CEP 69057-015. Manaus/AM.