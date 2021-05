Ministra Damares Alves participa de evento de combate ao abuso infantil em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na tarde desta quinta-feira (20/05), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), recebeu a visita da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em torno da programação do Governo Federal sobre o dia 18 de maio, que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes.

Continua depois da Publicidade

Na ocasião, a ministra Damares destacou o brilhante trabalho realizado pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Depca, na proteção das crianças e adolescentes do Estado. “Aqui no Amazonas temos uma polícia atuante, que tem cumprido sua missão de ser comprometida com os mais vulneráveis”, ressaltou Damares.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, disse que a PC-AM recebe esse reconhecimento por meio da Especializada, por realizar um trabalho relevante na proteção das crianças e adolescentes, sobretudo no sentido de responsabilizar os autores desses abusos e, assim, possibilitar que as crianças tenham um desenvolvimento normal e possam ser atendidas de uma forma humana como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Hoje temos esse destaque em nível nacional. Ao longo do tempo, demos visibilidade aos crimes de exploração sexual comercial, que é o uso de crianças ou adolescentes em troca de alguma retribuição, e isso muitas vezes acaba sendo invisibilizado pela sociedade, que não dá o devido valor à gravidade que esse crime tem. Temos nos aprofundado nessas investigações e nessa temática”, explicou Joyce.

Continua depois da Publicidade

A titular da Depca enfatizou que o novo prédio da Especializada, que foi inaugurado em agosto de 2019, pelo Governo do Estado, trouxe diversas melhorias no atendimento inicial às vítimas, que se tornou mais humanizado, com uma estrutura maior e moderna, inclusive conta com uma brinquedoteca para as crianças.

“Já está em tramitação um projeto de lei para a criação de Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente, que irá reunir, em um único espaço, diversos serviços. Os valores iniciais foram doados por meio de um fundo de doação do Ministério Público do Trabalho (MPT), oriundo de uma sentença trabalhista”, disse a delegada.

Continua depois da Publicidade

Denúncias

Em casos de crimes que envolvam crianças e adolescentes as denúncias podem ser realizadas pelo disque 100. Ou também formalizadas pessoalmente na Especializada, na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.