Ministro Jader Filho diz que Manaus será beneficiada em nova seleção do Minha Casa Minha Vida

Notícias de Manaus – O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta segunda-feira (5) a abertura de uma nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida, com destaque para a inclusão de Manaus entre as cidades beneficiadas. A seleção será iniciada no dia 16 de maio e promete trazer mais de 10 mil novas unidades habitacionais para o Amazonas, com um foco especial na construção de imóveis destinados a pessoas que moram em áreas de risco ou que perderam suas casas em decorrência de desastres naturais, como enchentes e outros fenômenos climáticos.

O Minha Casa Minha Vida, um dos maiores programas habitacionais do país, contará com diversas modalidades para atender diferentes tipos de demanda. Segundo Jader Filho, as prefeituras, o Governo do Estado do Amazonas e as construtoras precisam se mobilizar e elaborar projetos para garantir o acesso aos recursos disponíveis.

“Nós, a partir do dia 16, vamos abrir uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Obviamente Manaus e o Amazonas vão ser contemplados. Então, é importante as prefeituras, o governo do Estado e também as construtoras começarem a fazer seus projetos porque nós vamos abrir primeiramente o Minha Casa Minha Vida Urbano, depois nós vamos passar para o Minha Casa Minha Vida Rural e o Minha Casa Minha Vida Entidade”, explicou Jader Filho.

Em relação à modalidade Minha Casa Minha Vida Calamidade, o programa buscará amparar as famílias que foram atingidas por desastres naturais. O ministro destacou que mais de mil unidades habitacionais serão disponibilizadas somente para Manaus nesta categoria, o que representa uma parte significativa dos mais de 5 mil imóveis destinados à capital amazonense, e mais de 10 mil para todo o Estado. A iniciativa visa minimizar os danos causados por catástrofes, oferecendo moradias novas ou com melhorias substanciais para aqueles que perderam suas casas.

O foco do programa é garantir o acesso à moradia digna para aqueles que mais necessitam, especialmente em situações de vulnerabilidade social. O governo federal, através do Ministério das Cidades, reafirma seu compromisso em atender as demandas habitacionais mais urgentes do país, levando em consideração os desafios ambientais e as condições geográficas do Amazonas.