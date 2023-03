Ministro Waldez Góes anuncia reconhecimento de estado de emergência em Manaus para liberação rápida de recursos

Redação AM POST*

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou nesta segunda-feira (13) que já está trabalhando na assistência à população afetada pela chuva no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus (AM). Até o momento, ao menos oito pessoas morreram após o soterramento de 11 casas.

O ministro Waldez Góes está em contato com o senador Omar Aziz, o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, para alinhar a execução das ações de socorro.

Entre medidas adotadas pela Pasta, estão o reconhecimento sumário de situação de emergência para liberação rápida de recursos — após publicação do decreto municipal — e o envio de equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para assistência e orientação dos gestores locais para o desenvolvimento dos planos de emergência ainda nesta segunda-feira (13).

Góes disse ainda que o governo federal não medirá esforços para ajudar a população manauara. “Estamos trabalhando desde o primeiro momento na assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos no bairro Jorge Teixeira, em Manaus”, afirmou o Ministro.

A tragédia aconteceu na noite desse domingo, 12, dia em que Manaus foi duramente castigada pela chuva. De acordo com a última atualização da Defesa Civil do município, a média de chuva nas últimas 24 horas foi de 97,2 milímetros (mm). Na zona Leste, área onde ocorreu a tragédia, foram registrados 102,6 mm de chuva. Segundo o órgão, o mês de março é considerado o mais chuvoso, com média de 251 mm.