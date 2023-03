Ministros Waldez Góes e Marina Silva, prefeito David Almeida e governador Wilson Lima visitam áreas afetadas por fortes chuvas em Manaus

Redação AM POST

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, visitam na tarde deste domingo, 26/3, acompanhados do prefeito de Manaus, David Almeida, e do governador Wilson Lima áreas afetadas pelas fortes chuvas ocorridas no sábado, 25.

As autoridades percorreram bairros das zonas Leste e Norte de Manaus e após as visitas, concedem entrevista coletiva na rua Topázio, bairro Jorge Teixeira.

https://web.facebook.com/watch/?v=1306529030260204