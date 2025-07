Mistério: Mulher é encontrada morta dentro de carro na Zona centro sul de Manaus

O caso segue sob investigação da polícia local, que busca esclarecer as circunstâncias que levaram ao falecimento da mulher dentro do carro, além de confirmar sua identidade.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher dentro do automóvel. Após abrir o veículo, constataram que ela já havia falecido.

De acordo com relatos de moradores da região, o carro estava parado no local desde o início da tarde, por volta das 12h, com o motor ligado. O veículo permaneceu nessa condição até que a bateria e o combustível se esgotaram, o que chamou a atenção dos vizinhos, que decidiram acionar a polícia.

Notícias de Manaus – Na noite desta quarta-feira (23), uma mulher de aproximadamente 47 anos foi encontrada morta dentro do próprio carro, estacionado na rua Professor Germano Talhari, próximo ao Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus. A identidade da vítima ainda não foi confirmada pelas autoridades.

