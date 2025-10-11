Mocidade Independente de Aparecida anuncia enredo para o Carnaval 2026 com homenagem a Novo Airão

Notícias de Manaus – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida anunciou oficialmente o enredo que levará para a avenida no Carnaval de 2026. Sob o título “Do Velho ao Novo, Para Sempre Airão”, a escola promete um desfile grandioso que exaltará a história, a cultura e as belezas naturais do município de Novo Airão, localizado a 115 quilômetros de Manaus.

A apresentação oficial do enredo acontecerá neste sábado (11), a partir das 20h, na quadra da escola, no tradicional bairro da Aparecida, no Centro de Manaus. O evento marcará o início da temporada carnavalesca e reunirá músicos, passistas, artistas, simpatizantes e moradores da comunidade, em uma noite de festa, cores e emoção.

Celebração à identidade amazônica

De acordo com a diretoria executiva da Mocidade de Aparecida, o novo enredo tem como objetivo valorizar as raízes culturais do povo amazônico, destacando a importância histórica e simbólica de Novo Airão para o Estado do Amazonas. Conhecida por suas paisagens exuberantes, pelos botos cor-de-rosa e pelo ecoturismo, a cidade servirá de inspiração para alas, fantasias e alegorias que prometem unir tradição, inovação e encantamento visual.

“Estamos focados em realizar um belíssimo Carnaval com um enredo que homenageia o município de Novo Airão, mostrando todas as suas peculiaridades, tradições e cultura. Com isso, buscamos dar maior visibilidade ao município e, sem dúvida, almejar mais um campeonato para nossa escola”, afirmou Duda Pacheco, presidente da Mocidade de Aparecida.

A proposta é contar, por meio do samba-enredo e do desfile, a trajetória do município desde os tempos antigos até os dias atuais, abordando temas como o patrimônio histórico, as manifestações folclóricas e a preservação ambiental. O título “Do Velho ao Novo, Para Sempre Airão” reflete justamente essa transição simbólica entre passado e futuro, sem perder o vínculo com a essência amazônica.

Uma noite de festa e tradição

O evento de lançamento contará com apresentações da bateria “Império Verde e Branco”, além de performances de todos os segmentos da escola: mestre-sala e porta-bandeira, alas coreografadas, passistas e baianas. Também haverá a divulgação do samba-enredo oficial e uma mostra cultural dedicada à história de Novo Airão, com destaque para suas lendas, expressões artísticas e personagens populares.

A programação promete emocionar o público e reforçar o papel da Mocidade de Aparecida como uma das maiores potências do Carnaval amazonense. Conhecida por seus desfiles marcantes e pela busca constante por excelência, a escola soma vários títulos no Carnaval de Manaus e é reconhecida por sua capacidade de unir arte, cultura e identidade regional.

Os ingressos para o evento custam R$ 10, e as mesas estão disponíveis por R$ 100. Segundo a organização, a expectativa é de lotação total da quadra, reunindo milhares de foliões. As reservas podem ser feitas pelo número (92) 99271-2349.

Tradição e inovação rumo ao Carnaval 2026

Com o novo enredo, a Mocidade de Aparecida pretende não apenas disputar o título de campeã, mas também reafirmar seu compromisso com a valorização das riquezas amazônicas e da memória coletiva do povo manauense. A homenagem a Novo Airão reforça o papel das escolas de samba como verdadeiras embaixadoras da cultura regional, capazes de transformar a avenida em um palco de educação, arte e consciência ambiental.

“Cada enredo é uma oportunidade de contar uma nova história sobre o nosso Amazonas. Este ano, queremos emocionar o público com um desfile que exalte o orgulho de ser amazonense e mostre ao Brasil a força da nossa cultura”, concluiu Duda Pacheco.

Com uma trajetória marcada por títulos e apresentações memoráveis, a Mocidade de Aparecida promete mais uma vez surpreender o público no Carnaval 2026, levando para o Sambódromo de Manaus um espetáculo que une poesia, beleza e identidade — uma verdadeira celebração da alma amazônica.