Morador morre após sofrer choque elétrico em quitinete na zona oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Um homem morreu eletrocutado na madrugada desta sexta-feira (12) em um prédio de quitinetes localizado no cruzamento das ruas Campos Lindos e São Mateus, no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima residia em uma das quitinetes do imóvel, que também abriga uma panificadora no térreo. A corporação informou que ainda não foi esclarecido o motivo de o homem estar na marquise do prédio no momento em que recebeu a descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a retirada do corpo, enquanto equipes da Amazonas Energia desligaram temporariamente a rede elétrica da região para garantir a segurança da operação.

A morte foi confirmada no local, mas a identidade da vítima não foi divulgada até o momento.