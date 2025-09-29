A notícia que atravessa o Brasil!

Moradora de rua tenta assaltar homem e gera confusão em ônibus de Manaus; Assista

Passageiros criticam omissão de outros homens durante o incidente na linha 129 (Compensa).

Por Marcia Jornalist

29/09/2025 às 13:40

Notícias de Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (29) mostra uma aparente tentativa de roubo em um ônibus da linha 129 (Compensa).

Nas imagens, uma mulher em situação de rua é vista revistando os bolsos de um passageiro, enquanto outros passageiros, principalmente homens, observam sem intervir.

A testemunha que gravou o registro expressou sua indignação com a situação e afirmou ter alertado o motorista sobre o ocorrido. No entanto, a resposta do condutor causou ainda mais controvérsia. Segundo a legenda, ele teria afirmado que “era motorista e não polícia”, reforçando a sensação de impotência diante do incidente.

O vídeo gerou discussões acaloradas nas redes sociais, onde muitos usuários criticaram a aparente omissão dos passageiros e a falta de ação do motorista. A situação levantou questões sobre a segurança no transporte público e a responsabilidade coletiva em momentos de crise.

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o incidente, mas o caso segue repercutindo entre os usuários do transporte público em Manaus.

