Moradora fura pneu de carro que bloqueava sua garagem em Manaus

Notícias de Manaus – No conjunto Alvorada I, zona Centro-Oeste de Manaus, uma moradora decidiu agir por conta própria ao se deparar com um carro estacionado irregularmente, impedindo sua saída da garagem. O caso ocorreu na Rua Alfredo Nascimento e gerou repercussão nas redes sociais.

Segundo relatos, a condutora do veículo estacionou em frente à residência sem qualquer aviso ou tentativa de contato com os moradores. Irritada com a situação e impossibilitada de sair de casa, a moradora reagiu de forma drástica: furou o pneu do carro que bloqueava sua garagem.

PUBLICIDADE

Leia também: Homem é executado a tiros em plena luz do dia no Centro de Manaus

O episódio chamou atenção dos vizinhos e logo se espalhou por grupos de WhatsApp da região. Algumas pessoas criticaram a atitude da moradora, enquanto outras defenderam a reação como um “ato de desabafo” diante da falta de respeito com o espaço alheio.

Apesar da ação radical, até o momento não há informações sobre registro de ocorrência policial relacionada ao caso, tampouco posicionamento da condutora do veículo afetado.

PUBLICIDADE

Situações como essa reforçam o debate sobre o respeito à legislação de trânsito e à propriedade privada. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração grave estacionar em frente a garagens ou portões de acesso de veículos, passível de multa e remoção do carro.