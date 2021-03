Moradores ateiam fogo em carro que matou mulher grávida durante acidente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na tarde desse domingo (28), populares revoltados atearam fogo no veículo que colidiu com uma motocicleta na madrugada de sábado (27), no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, e matou a dona de casa Cláudia Suzeany de Araújo Tavares, de 34 anos, que estava com o marido, de 42 anos, a caminho da maternidade em Manaus. Ela estava grávida de oito meses. O feto também morreu.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e mostram que o suspeito fugiu sem prestar socorro as vítimas. Ele está sendo procurado pela polícia. O carro não possui restrição de roubo e está em nome de uma mulher que reside no bairro Amazonino Mendes, em Manaus.

A mulher chegou a ser levada para o Hospital João Lúcio, mas não resistiu e morreu neste sábado (27). O marido da gestante, Genilson Moraes, segue internado em estado grave com traumatismo craniano.