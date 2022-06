Moradores de comunidade fazem manifestação contra Amazonas Energia e dizem que são perseguidos pela empresa em Manaus

Redação AM POST

Moradores da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, zona Norte de Manaus, sofreram corte coletivo no fornecimento do serviço de energia e resolveram fazer uma manifestação contra a Amazonas Energia. O vereador Sassá da Construção Civil (PT) também participou do protesto.

Ao líder comunitário, conhecido como Mirandinha, a concessionária disse que havia irregularidades no local, e simplesmente deixou várias famílias sem fornecimento desde as sete horas nessa quarta-feira (29).

“Muitos estão desempregados aqui na comunidade, por isso não estão dando conta de arcar com as contas altas. Há alguns atrasos, mas ninguém foi avisado sobre o corte. Há outros que estão há dias com o pagamento das faturas, mas mesmo assim tiveram o serviço interrompido. Isso é um absurdo”, completou o líder comunitário.

Alguns moradores se dizem perseguidos pela empresa, porque não permitiram que fossem instalados os medidores de energia aéreos. Ao saber que a concessionária só iria resolver a religação do serviço no dia seguinte, o vereador Sassá convocou a comunidade para ir até a unidade distribuidora do bairro.

A comunidade concordou, elaborou cartazes e seguiu para frente da Unidade de Distribuição da Amazonas Energia, na Cidade Nova. Organizados, eles fecharam o trânsito por alguns minutos na Avenida Noel Nutels, em frente à distribuidora, e com palavras de ordem, convocaram a empresa a conversar.

Não demorou muito para representantes da Amazonas Energia convidar uma comissão de moradores para negociar. Morador da comunidade, o vereador Sassá, foi um dos cinco representantes a entrar. Eles foram atendidos por advogados da empresa e chegaram a um acordo para religar a energia da comunidade. Antes do anoitecer, várias equipes da concessionária foram encaminhadas para realizar o serviço.