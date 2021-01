Moradores de Manaus sentem tremor de chão após terremoto na Guiana

Redação AM POST

Um terremoto de magnitude 5.7 na escala richter que atingiu a região da Guiana teve reflexos em Manaus na tarde deste domingo (31). Moradores da capital relataram sentir o chão tremer por volta das 15h10 e prédios foram evacuados após o ocorrido.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), houve ligação para o 193 dos seguintes bairros: Dom Pedro, Parque Dez, Ponta Negra e Adrianópolis. Apesar do susto, não houve registro de feridos ou danos a residências.

O reflexo foi também sentido no município de Presidente Figueiredo, e em Boa Vista, capital de Roraima, foi ainda mais forte, devido à proximidade maior com o país vizinho. Moradores de algumas áreas de Boa Vista chegaram a correr para fora de casa.

Nas redes sociais, várias pessoas estão relatando os casos principalmente as que residem em prédios.

Confira:

Vários moradores do bairro Parque 10 informaram que sentiram tremor no prédio em que moram. Momentos de apreensão e medo. Tem relatos também de casos no Aleixo. Será algum terremoto que ocorreu em algum lugar próximo do Amazonas e do Brasil?

— Zé Ricardo (@ZeRicardoAM) January 31, 2021