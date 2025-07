Moradores instalam limitador de altura para impedir carretas em rua de Manaus

Notícias de Manaus – A estrutura foi colocada por conta própria pelos moradores, sem qualquer suporte técnico da Prefeitura ou do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), órgão responsável por esse tipo de instalação.

Segundo relatos, a circulação constante de caminhões de grande porte na via vinha gerando transtornos como trepidações, danificações no asfalto e riscos à segurança de pedestres e motoristas. Além do limitador de altura, que não teve sua medida divulgada, também foi pintada uma lombada com sinalização amarela no local, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos que passam pela área.

PUBLICIDADE

Leia também: Moraes determina que Bolsonaro pode ser preso se entrevistas forem divulgadas nas redes sociais

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra uma carreta presa no limitador improvisado, evidenciando a urgência de medidas adequadas por parte do poder público. Limitadores de altura são estruturas geralmente regulamentadas, utilizadas para proteger áreas urbanas de circulação restrita e evitar que veículos acima do permitido danifiquem túneis, viadutos ou outras construções.