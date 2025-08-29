Moradores interditam Avenida do Tarumã em protesto contra falta de energia em Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – A noite de quinta-feira (28) foi marcada por protestos na Avenida da Floresta, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Moradores das comunidades Cidade das Luzes, Parque das Tribos e Cristo Rei interditaram a via em revolta contra a falta de energia elétrica, que já durava mais de 12 horas.

Segundo os manifestantes, o apagão começou por volta das 14h e se estendeu até a madrugada desta sexta-feira (29), prejudicando milhares de famílias.

Durante o protesto, pneus foram queimados e moradores exibiram contas de energia consideradas abusivas. Uma mulher relatou cobrança de R$ 1.475, enquanto outra mostrou uma fatura de R$ 435,88, reforçando as críticas ao serviço prestado pela Amazonas Energia.

Os moradores relataram transtornos como perda de alimentos, eletrodomésticos queimados devido a picos de energia e calor insuportável dentro das residências.

Crianças, idosos e bebês foram os mais afetados pela situação.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acompanharam a manifestação para garantir a segurança e controlar o tráfego na região.

Não houve registro de confrontos, mas o clima foi de indignação e desespero diante do descaso.

Apesar do envio de uma equipe técnica durante a tarde, a Amazonas Energia não conseguiu restabelecer o fornecimento e, até o fechamento desta matéria, não havia emitido nota oficial sobre o caso.