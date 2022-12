Morre Jandira Rodrigues, mãe do deputado estadual Adjuto Afonso, em Manaus

Redação AM POST

Jandira Rodrigues Afonso, 95 anos, mãe do deputado estadual Adjuto Afonso, faleceu nessa segunda-feira (12), em Manaus.

“É com muita dor no coração que comunico o falecimento de minha amada mãe, Jandira Rodrigues Afonso, no início da noite desta segunda-feira. Não tenho como traduzir os sentimentos neste momento. Só peço que Deus a receba e conforte os nossos corações”, disse o deputado ao anunciar o falecimento nas redes sociais.

“Minha avó Jandira Afonso sempre foi exemplo de mulher de fibra, guerreira, conselheira e muito amável com seus filhos, netos e bisnetos. Apesar do seu falecimento aos 95 anos, ficam seus exemplos, ensinamentos, as suas memórias e o amor, que estarão vivas nos corações de todos”, escreveu no Instagram o vereador Diego Afonso, filho do deputado.