Morre Maria Diamantina Corrêa, irmã de Serafim Corrêa e tia do vereador Marcelo Serafim

Notícias de Manaus – Morreu na madrugada desta quinta-feira (9), em Manaus, Maria Diamantina Fernandes Corrêa, irmã do ex-prefeito da capital e atual secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, e tia do vereador Marcelo Serafim (PSB). A causa da morte não foi divulgada pela família.

A notícia foi confirmada pelo próprio Serafim em suas redes sociais, onde publicou uma mensagem emocionada de despedida à irmã, carinhosamente chamada de “Bibi”.

“Lamento informar aos demais familiares e amigos o falecimento nesta madrugada da minha querida irmã Maria Diamantina, a Bibi, exemplo de amor, dedicação e generosidade para com todos. Vai em paz, minha irmã, você merece o Reino de Deus. Teus exemplos ficarão marcados para sempre em nossos corações. Força ao Vladimir, Andrea, Adriana e a toda família”, escreveu o secretário.

“A senhora nos fará muita falta. Muito obrigado por ser essa mãezona para todos nós, pelo amor que sempre demonstrou e pelo apoio que deu à mamãe em todos os anos de luta ao lado do Rafinha. Foi uma honra ter a senhora como minha tia, aqui vamos continuar seguindo e frente unindo a família e nos apoiando com todo o amor que a senhora nos ensinou a dar uns aos outros. Te amo tia, descanse em paz”, disse Marcelo nas redes sociais.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) também divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade ao vereador Marcelo Serafim e aos demais familiares pela perda.

Amigos próximos e autoridades políticas do estado prestaram condolências à família Corrêa, que tem longa trajetória na vida pública amazonense. Serafim Corrêa, além de ex-prefeito de Manaus, é um dos nomes históricos do PSB no Amazonas, e Marcelo Serafim, seu sobrinho, atua na Câmara Municipal da capital desde 2017.